Гафарова (Асфандиярова) Клара Насиповна
Место рожденияУзбекистан
Дата рождения19.12.1953
Дата смерти2005
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1953
Отец: Асфандияров Насип Гарифуллаевич
Мать: не указана
Узбекистан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно
Кыргызстан, Ошская обл., г. Ош
Рождение ребёнка
22.05.1977
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Кыргызстан, Ошская обл., г. Ош
Смерть
2005
Кыргызстан, Ошская обл., г. Ош