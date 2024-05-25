Гафарова (Асфандиярова) Клара Насиповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гафарова (Асфандиярова) Клара Насиповна

Место рождения

Узбекистан

Дата рождения

19.12.1953

Дата смерти

2005

Пол

Женский

Отец

1924 г.р.

Мать

Не указана

Муж

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Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1953

Отец: Асфандияров Насип Гарифуллаевич

Мать: не указана

Узбекистан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Кыргызстан, Ошская обл., г. Ош
Рождение ребёнка
22.05.1977

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Кыргызстан, Ошская обл., г. Ош
Смерть
2005
Кыргызстан, Ошская обл., г. Ош

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