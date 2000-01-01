Спесивцев Никита Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Спесивцев Никита Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
?.10.1901

Дочь: Спесивцева Пелагея Никитична

Мать ребёнка: Спесивцева Варвара Петровна

Томская губерния, г.Каинск
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Спесивцева Мария Никитична

Мать ребёнка: Спесивцева Варвара Петровна

Томская губерния, г.Каинск
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Спесивцева Варвара Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Спесивцев Тимофей Никитич

Мать ребёнка: Спесивцева Варвара Петровна

Томская губерния, г.Каинск
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