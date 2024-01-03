Семен Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семен Иванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1660

Дата смерти

До 1715

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1660

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1677

Сын: Алексей Семенов

Мать ребёнка: Василиса Терентьева

Рождение ребёнка
1695

Дочь: Марина Семенова

Мать ребёнка: Василиса Терентьева

Рождение ребёнка
1699

Сын: Никифор Семенов

Мать ребёнка: Василиса Терентьева

Рождение ребёнка
1700

Сын: Кузьма Семенов

Мать ребёнка: Василиса Терентьева

Рождение ребёнка
1705

Дочь: Прасковья Семенова

Мать ребёнка: Василиса Терентьева

Смерть
До 1715

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