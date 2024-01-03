Семен Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1660
Дата смертиДо 1715
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1660
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1677
Сын: Алексей Семенов
Мать ребёнка: Василиса Терентьева
Рождение ребёнка
1695
Дочь: Марина Семенова
Мать ребёнка: Василиса Терентьева
Рождение ребёнка
1699
Сын: Никифор Семенов
Мать ребёнка: Василиса Терентьева
Рождение ребёнка
1700
Сын: Кузьма Семенов
Мать ребёнка: Василиса Терентьева
Рождение ребёнка
1705
Дочь: Прасковья Семенова
Мать ребёнка: Василиса Терентьева
Смерть
До 1715