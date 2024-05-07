Банкетов Гаврила Иванович 1800 — найти родственников по фамилии на Familio
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Банкетов Гаврила Иванович

Место рождения

Мордовия Инсарский уезд Шадымо рыскинская волость деревня Ново Александровка

Дата рождения

1800

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800

Отец: Банкетов Иван Иванович

Мать: Неизвестно

Мордовия Инсарский уезд Шадымо рыскинская волость деревня Ново Александровка
Рождение ребёнка
1829

Сын: Банкетов Андрей Гаврилович

Мать ребёнка: не указана

Мордовия Инсарский уезд Шадымо рыскинская волость деревня Ново Александровка
Смерть
Неизвестно

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