Банкетов Гаврила Иванович
Место рожденияМордовия Инсарский уезд Шадымо рыскинская волость деревня Ново Александровка
Дата рождения1800
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800
Отец: Банкетов Иван Иванович
Мать: Неизвестно
Мордовия Инсарский уезд Шадымо рыскинская волость деревня Ново Александровка
Рождение ребёнка
1829
Сын: Банкетов Андрей Гаврилович
Мать ребёнка: не указана
Мордовия Инсарский уезд Шадымо рыскинская волость деревня Ново Александровка
Смерть
Неизвестно