Савенков Иосиф Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1879
Дата смерти13.04.1909 ст.
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Комментарий
Рождение
Около 1879
Бракосочетание
27.01.1895
ГААК ф. 144 оп. 6 д.108 воспреемник по невесте - Савенков Егор Алексеев
Рождение ребёнка
06.01.1896
Сын: Савенков Григорий Иосифович
Мать ребёнка: Савенкова (Сопова) Татьяна Самсоновна (Семеновна)
ГААК Ф. 144 оп.5 д. 511 л. 168
Рождение ребёнка
04.04.1903
Сын: Савенков Евфимий Иосифович
Мать ребёнка: Савенкова (Сопова) Татьяна Самсоновна (Семеновна)
ГААК ф. 144 оп. 6 д.385 л. 110
Рождение ребёнка
20.04.1904
Сын: Савенков Георгий (Егор) Иосифович
Мать ребёнка: Савенкова (Сопова) Татьяна Самсоновна (Семеновна)
ГААК ф. 144 оп. 6 д.385 л. 167
Рождение ребёнка
22.09.1906
Дочь: Савенкова Ефросинья Иосифовна
Мать ребёнка: Савенкова (Сопова) Татьяна Самсоновна (Семеновна)
ГААК ф. 144 оп. 6 д.385 л. 273 воспреемник - Кузнецова Феодосия Алексеевна (возможно это замужняя сестра отца?)
Рождение ребёнка
26.11.1907
Сын: Савенков Николай Иосифович
Мать ребёнка: Савенкова (Сопова) Татьяна Самсоновна (Семеновна)
ГААК ф. 144 оп. 6 д.385 л. 342 воспреемники - Тетюхин Захарий Яковлев, Сопова Дарья Никитова
Рождение ребёнка
06.03.1909 ст.
Сын: Савенков Георгий Иосифович
Мать ребёнка: Савенкова (Сопова) Татьяна Самсоновна (Семеновна)
ГААК ф. 144 оп. 6 д.1210 л. 70 также ГААК ф. 144 оп. 6 д. 1561 л. 14 воспреемник - крестьянин Сопов Константин Семенов
Смерть
13.04.1909 ст.
ГААК ф. 144 оп. 6 д. 1558 л. 38 умер от чахотки 30 лет
Похороны
14.04.1909 ст.
ГААК ф. 144 оп. 6 д. 1558 л. 38