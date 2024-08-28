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Савенков Иосиф Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1879

Дата смерти

13.04.1909 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

МВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1879

Отец: Савенков Алексей Федорович

Мать: Савенкова Фекла Яковлевна

Бракосочетание
27.01.1895

Жена: Савенкова (Сопова) Татьяна Самсоновна (Семеновна)

Черёмное, Павловский муниципальный район, Алтайский край
ГААК ф. 144 оп. 6 д.108 воспреемник по невесте - Савенков Егор Алексеев
Рождение ребёнка
06.01.1896

Сын: Савенков Григорий Иосифович

Мать ребёнка: Савенкова (Сопова) Татьяна Самсоновна (Семеновна)

Черёмное, Павловский муниципальный район, Алтайский край
ГААК Ф. 144 оп.5 д. 511 л. 168
Рождение ребёнка
04.04.1903

Сын: Савенков Евфимий Иосифович

Мать ребёнка: Савенкова (Сопова) Татьяна Самсоновна (Семеновна)

ГААК ф. 144 оп. 6 д.385 л. 110
Рождение ребёнка
20.04.1904

Сын: Савенков Георгий (Егор) Иосифович

Мать ребёнка: Савенкова (Сопова) Татьяна Самсоновна (Семеновна)

Черёмное, Павловский муниципальный район, Алтайский край
ГААК ф. 144 оп. 6 д.385 л. 167
Рождение ребёнка
22.09.1906

Дочь: Савенкова Ефросинья Иосифовна

Мать ребёнка: Савенкова (Сопова) Татьяна Самсоновна (Семеновна)

Черёмное, Павловский муниципальный район, Алтайский край
ГААК ф. 144 оп. 6 д.385 л. 273 воспреемник - Кузнецова Феодосия Алексеевна (возможно это замужняя сестра отца?)
Рождение ребёнка
26.11.1907

Сын: Савенков Николай Иосифович

Мать ребёнка: Савенкова (Сопова) Татьяна Самсоновна (Семеновна)

Черёмное, Павловский муниципальный район, Алтайский край
ГААК ф. 144 оп. 6 д.385 л. 342 воспреемники - Тетюхин Захарий Яковлев, Сопова Дарья Никитова
Рождение ребёнка
06.03.1909 ст.

Сын: Савенков Георгий Иосифович

Мать ребёнка: Савенкова (Сопова) Татьяна Самсоновна (Семеновна)

Черёмное, Павловский муниципальный район, Алтайский край
ГААК ф. 144 оп. 6 д.1210 л. 70 также ГААК ф. 144 оп. 6 д. 1561 л. 14 воспреемник - крестьянин Сопов Константин Семенов
Смерть
13.04.1909 ст.
Черёмное, Павловский муниципальный район, Алтайский край
ГААК ф. 144 оп. 6 д. 1558 л. 38 умер от чахотки 30 лет
Похороны
14.04.1909 ст.
Черёмное, Павловский муниципальный район, Алтайский край
ГААК ф. 144 оп. 6 д. 1558 л. 38

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