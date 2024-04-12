Чекарамит (Золото) Мария Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чекарамит (Золото) Мария Дмитриевна

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Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

03.02.1895

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1869 г.р.

Мать

Около 1869 г.р.

Муж

Около 1883 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

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Место
Комментарий
Рождение
03.02.1895

Отец: Золото Дмитрий Васильевич

Мать: Золото Евдокия Дмитриевна

Николаевская церковь,м/к-1895г.лист-61,зап.-9,ГАДО,Ф - 426-1-7,кадр-62.
Крещение
04.02.1895
ГАДО,Ф - 426-1-7,кадр-62,м/к-1895г.лист-61,зап.-9. | Godparents:Новокаракубские поселяне: Федора Барахтара сын - Стефан и жена его Пелагея Ивановна
Бракосочетание
09.11.1912

Муж: Чекарамит Афанасий Афанасьевич

Николаевская церковь,м/к-1912г.лист-50,зап.-21,ГАДО,Ф - 426-1-13,кадр-51.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чекарамит Афанасий Афанасьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чекарамит Борис Афанасьевич

Отец ребёнка: Чекарамит Афанасий Афанасьевич

Смерть
Неизвестно
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