Чекарамит (Золото) Мария Дмитриевна
Место рождения
Дата рождения03.02.1895
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
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Рождение
03.02.1895
Николаевская церковь,м/к-1895г.лист-61,зап.-9,ГАДО,Ф - 426-1-7,кадр-62.
Крещение
04.02.1895
ГАДО,Ф - 426-1-7,кадр-62,м/к-1895г.лист-61,зап.-9. | Godparents:Новокаракубские поселяне: Федора Барахтара сын - Стефан и жена его Пелагея Ивановна
Бракосочетание
09.11.1912
Николаевская церковь,м/к-1912г.лист-50,зап.-21,ГАДО,Ф - 426-1-13,кадр-51.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Чекарамит Афанасий Афанасьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чекарамит Борис Афанасьевич
Отец ребёнка: Чекарамит Афанасий Афанасьевич
Смерть
Неизвестно