Жирнов Александр Анатольевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жирнов Александр Анатольевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.05.1981

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1985 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

МВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.05.1981

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Васильева) Дианна Николаевна

Работа или профессия
Неизвестно
прикладная математика и физика
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.05.2016

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Васильева) Дианна Николаевна

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