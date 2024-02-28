Жирнов Александр Анатольевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.05.1981
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.05.1981
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
прикладная математика и физика
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.05.2016
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Васильева) Дианна Николаевна