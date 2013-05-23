Шакирина Арина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шакирина Арина Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.05.2013

Пол

Женский

Отец

1976 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.05.2013

Отец: Шакирин Александр Александрович

Мать: не указана

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