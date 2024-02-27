Миллер Ева Катарина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Миллер Ева Катарина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1801

Дата смерти

1802

Пол

Женский

Отец

1756 г.р.

Мать

1775 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

SM
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801

Отец: Müller Asmus

Мать: Müller Anna Katharine

Смерть
1802
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