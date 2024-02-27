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Миллер Ева Катарина
Миллер Ева Катарина
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1801
Дата смерти
1802
Пол
Женский
Отец
Müller Asmus
1756 г.р.
Мать
Müller (Wegele) Anna Katharine
1775 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
SM
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801
Отец:
Müller Asmus
Мать:
Müller Anna Katharine
Смерть
1802
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