Ташкинова (Назаренко) Надежда Пантелеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.07.1969
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.07.1969
Рождение ребёнка
09.02.1995
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Стародеревянковская, Каневской муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
12.08.1998
Дочь: Волошко Анастасия Александровна
Отец ребёнка: Назаренко Александр
Рождение ребёнка
13.02.2007
Сын: Ташкинов Виктор Владимирович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
13.08.2009
Дочь: Ташкинова Мария Владимировна
Отец ребёнка: не указан