Ташкинова (Назаренко) Надежда Пантелеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ташкинова (Назаренко) Надежда Пантелеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.07.1969

Пол

Женский

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.07.1969

Отец: Назаренко Пантелей Иванович

Мать: Назаренко Галина Владимировна

Рождение ребёнка
09.02.1995

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Стародеревянковская, Каневской муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
12.08.1998

Дочь: Волошко Анастасия Александровна

Отец ребёнка: Назаренко Александр

Рождение ребёнка
13.02.2007

Сын: Ташкинов Виктор Владимирович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
13.08.2009

Дочь: Ташкинова Мария Владимировна

Отец ребёнка: не указан

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