Евдокимов Виктор Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокимов Виктор Михайлович

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Место рождения

Алексеевка Кингисеппский район

Дата рождения

10.09.1928

Дата смерти

24.09.1992

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1931 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1956 г.р.
1957 г.р.

Добавил:

ЛП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1928

Отец: Евдокимов Михаил

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Петухова Зоя Александровна

Рождение ребёнка
28.01.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Петухова Зоя Александровна

Кингисепп, Кингисеппский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
15.11.1956

Дочь: Евдокимова Антонина Викторовна

Мать ребёнка: Петухова Зоя Александровна

Кингисепп, Кингисеппский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
21.12.1957

Сын: Евдокимов Александр Викторович

Мать ребёнка: Петухова Зоя Александровна

Кингисепп, Кингисеппский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
24.09.1992

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