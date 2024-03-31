Евдокимов Виктор Михайлович
Место рожденияАлексеевка Кингисеппский район
Дата рождения10.09.1928
Дата смерти24.09.1992
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1928
Отец: Евдокимов Михаил
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.01.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Петухова Зоя Александровна
Рождение ребёнка
15.11.1956
Дочь: Евдокимова Антонина Викторовна
Мать ребёнка: Петухова Зоя Александровна
Рождение ребёнка
21.12.1957
Сын: Евдокимов Александр Викторович
Мать ребёнка: Петухова Зоя Александровна
Смерть
24.09.1992