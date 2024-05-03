Бастылов Евгений Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.10.1983
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1983
Бракосочетание
09.08.2008
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
22.01.2009
Сын: Бастылов Владислав Евгеньевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
10.11.2014
Сын: Бастылов Богдан Евгеньевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности