Бастылов Евгений Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБастылов Евгений Александрович

Бастылов Евгений Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.10.1983

Пол

Мужской

Добавил:

ОБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1983

Отец: Бастылов Александр Михайлович

Мать: Бастылова (Жбанова) Татьяна Николаевна

Бракосочетание
09.08.2008

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
22.01.2009

Сын: Бастылов Владислав Евгеньевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
10.11.2014

Сын: Бастылов Богдан Евгеньевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Мы используем куки для улучшения работы сайта.