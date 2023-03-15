Бетехтин Владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бетехтин Владимир

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1983 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.11.2009

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бетехтина Анна Сергеевна

Рождение ребёнка
22.08.2014

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бетехтина Анна Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бетехтина Анна Сергеевна

Место жительства
Неизвестно
Киров, город Киров, Кировская область
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