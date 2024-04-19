Смирнова (Соколова) Татьяна Юрьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смирнова (Соколова) Татьяна Юрьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1977 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Смирнов Александр Николаевич

Рождение ребёнка
26.01.2007

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Смирнов Александр Николаевич

Шахунья, город Шахунья, Нижегородская область

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