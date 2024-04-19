Смирнова (Соколова) Татьяна Юрьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
26.01.2007
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Смирнов Александр Николаевич
Шахунья, город Шахунья, Нижегородская область