Шнурникова Матрена Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШнурникова Матрена Никифоровна

Шнурникова Матрена Никифоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1779

Дата смерти

После 1845

Пол

Женский

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шнурников Федор

Рождение ребёнка
1805

Сын: Шнурников Игнатий Федорович

Отец ребёнка: Шнурников Федор

Рождение ребёнка
1815

Сын: Шнурников Георгий Федорович

Отец ребёнка: Шнурников Федор

Рождение ребёнка
1818

Сын: Шнурников Гавриил Федорович

Отец ребёнка: Шнурников Федор

Смерть
После 1845
Ладовская Балка, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край

Мы используем куки для улучшения работы сайта.