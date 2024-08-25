Шнурникова Матрена Никифоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1779
Дата смертиПосле 1845
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шнурников Федор
Рождение ребёнка
1805
Сын: Шнурников Игнатий Федорович
Отец ребёнка: Шнурников Федор
Рождение ребёнка
1815
Сын: Шнурников Георгий Федорович
Отец ребёнка: Шнурников Федор
Рождение ребёнка
1818
Сын: Шнурников Гавриил Федорович
Отец ребёнка: Шнурников Федор
Смерть
После 1845
Ладовская Балка, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край