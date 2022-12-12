Добрякова (Трифонова) Феодора Николаева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Добрякова (Трифонова) Феодора Николаева

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Место рождения

Репьевка, Новоспасский район, Ульяновская область

Дата рождения

Вычислено 1819

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1819

Отец: Трифонов Николай Матвеев

Мать: Трифонова (матвеева) Анна

Репьевка, Новоспасский район, Ульяновская область
Бракосочетание
10.11.1843

Муж: Добряков Филип Иванов

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
поручители: Онаго ж села Рачейки уделная кресьяне Егор Федоров Земсков, Василий Прокофьив Добряков, Алексей Варламов Добряков, по невесте села Репьевки Г-на Бестужева кресьяне Иван Трофимов, Сергей Ва... Показать все
Рождение ребёнка
08.08.1844

Дочь: Евдокея Филипова

Отец ребёнка: Добряков Филип Иванов

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
21.08.1845

Дочь: Васса Филипова

Отец ребёнка: Добряков Филип Иванов

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
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