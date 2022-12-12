Добрякова (Трифонова) Феодора Николаева
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1819
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1819
Бракосочетание
10.11.1843
поручители: Онаго ж села Рачейки уделная кресьяне Егор Федоров Земсков, Василий Прокофьив Добряков, Алексей Варламов Добряков, по невесте села Репьевки Г-на Бестужева кресьяне Иван Трофимов, Сергей Ва... Показать все
Рождение ребёнка
08.08.1844
Дочь: Евдокея Филипова
Отец ребёнка: Добряков Филип Иванов
Рождение ребёнка
21.08.1845
Дочь: Васса Филипова
Отец ребёнка: Добряков Филип Иванов
Смерть
Неизвестно