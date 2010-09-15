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Арефьев Николай Петрович
Арефьев Николай Петрович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
18.09.1985
Пол
Мужской
Отец
Арефьев Петр Александрович
1955 г.р.
Мать
Арефьева (Золотова) Наталья
1958 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ДБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.09.1985
Отец:
Арефьев Петр Александрович
Мать:
Арефьева Наталья
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