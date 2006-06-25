Мироненко Афанасий
Место рождениядер.Кобылинка, Суражский уезд, Черниговская губ. (совр. Брянская обл.)
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Мироненко Прокопий
Мать: Ефимия
дер.Кобылинка, Суражский уезд, Черниговская губ. (совр. Брянская обл.)
дер.Кобылинка,недалеко от Клинцов(гр.Украины,Белоруссии и России)
Бракосочетание
01.01.1925
Рождение ребёнка
?.05.1931
Сын: Мироненко Анатолий
Мать ребёнка: Евдокия
г.Сураж
Рождение ребёнка
1939
Сын: Мироненко Владимир
Мать ребёнка: Евдокия
Рождение ребёнка
1940
Сын: Мироненко Виктор
Мать ребёнка: Евдокия
Военная служба
1941
г.Североморск
Призван летом 41-го года из г. Североморска. Был контужен и попал в плен в ноябре 41-го, находился как военнопленный на территории Финляндии до 1945 года. Жене пришла похоронка, а уже после Победы род... Показать все
Рождение ребёнка
25.11.1949
Сын: Мироненко Леонид
Мать ребёнка: Евдокия
Бракосочетание
Неизвестно
В эвакуации евдокияя была в Свердловской обл.,дер.Новая Ляля.Работала санитаркой в госпитале.
Бракосочетание
Неизвестно
Познакомились в Витебске,поехали жить в Сураж.В 1939 г.был призван на Финскую войну.Был контужен,попал в плен.Вернулся в 1945 г.