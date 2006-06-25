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Мироненко Афанасий

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Место рождения

дер.Кобылинка, Суражский уезд, Черниговская губ. (совр. Брянская обл.)

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мироненко Прокопий

Мать: Ефимия

дер.Кобылинка, Суражский уезд, Черниговская губ. (совр. Брянская обл.)
дер.Кобылинка,недалеко от Клинцов(гр.Украины,Белоруссии и России)
Бракосочетание
01.01.1925

Жена: Евдокия

Рождение ребёнка
1930

Дочь: Нина

Мать ребёнка: Евдокия

Рождение ребёнка
?.05.1931

Сын: Мироненко Анатолий

Мать ребёнка: Евдокия

г.Сураж
Рождение ребёнка
03.08.1937

Дочь: Вера

Мать ребёнка: Евдокия

г.Сураж
Рождение ребёнка
1939

Сын: Мироненко Владимир

Мать ребёнка: Евдокия

Рождение ребёнка
1940

Сын: Мироненко Виктор

Мать ребёнка: Евдокия

Военная служба
1941
г.Североморск
Призван летом 41-го года из г. Североморска. Был контужен и попал в плен в ноябре 41-го, находился как военнопленный на территории Финляндии до 1945 года. Жене пришла похоронка, а уже после Победы род... Показать все
Рождение ребёнка
11.04.1947

Дочь: Валентина

Мать ребёнка: Евдокия

Рождение ребёнка
25.11.1949

Сын: Мироненко Леонид

Мать ребёнка: Евдокия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия

В эвакуации евдокияя была в Свердловской обл.,дер.Новая Ляля.Работала санитаркой в госпитале.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия

Познакомились в Витебске,поехали жить в Сураж.В 1939 г.был призван на Финскую войну.Был контужен,попал в плен.Вернулся в 1945 г.
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