Шведов Николай Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шведов Николай Иванович

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Место рождения

Кокоурево, Мирохановская волость, Чухломский уезд

Дата рождения

29.10.1897

Дата смерти

1972

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1897

Отец: не указан

Мать: не указана

Кокоурево, Мирохановская волость, Чухломский уезд
Место жительства
С 1897
Кокоурево, Мирохановская волость, Чухломский уезд
Место жительства
С 1920
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
По 1935
Липецк, город Липецк, Липецкая область
Место жительства
С 1942
Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Место жительства
По 1972
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Смерть
1972
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
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