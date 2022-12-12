Шведов Николай Иванович
Место рождения
Дата рождения29.10.1897
Дата смерти1972
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1897
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1897
Место жительства
С 1920
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
По 1935
Липецк, город Липецк, Липецкая область
Место жительства
С 1942
Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Место жительства
По 1972
Смерть
1972