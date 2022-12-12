Рылина Фотинья Митрофановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рылина Фотинья Митрофановна

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Место рождения

Густомой, Льговский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1722

Дата смерти

1780

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722

Отец: не указан

Мать: не указана

Густомой, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1742

Дочь: Симонова Матрена Антоновна

Отец ребёнка: Рылин Антон Григорьевич

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1744

Сын: Рылин Василий Антонович

Отец ребёнка: Рылин Антон Григорьевич

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1752

Дочь: Баранова Марфа Антоновна

Отец ребёнка: Рылин Антон Григорьевич

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1757

Сын: Рылин Ефим Антонович

Отец ребёнка: Рылин Антон Григорьевич

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1758

Дочь: Рылина Евдокия Антоновна

Отец ребёнка: Рылин Антон Григорьевич

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1760

Дочь: Рылина Анастасия Антоновна

Отец ребёнка: Рылин Антон Григорьевич

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1764

Дочь: Цуканова Мария Антоновна

Отец ребёнка: Рылин Антон Григорьевич

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рылин Антон Григорьевич

Смерть
1780
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