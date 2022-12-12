Рылина Фотинья Митрофановна
Место рождения
Дата рождения1722
Дата смерти1780
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1742
Дочь: Симонова Матрена Антоновна
Отец ребёнка: Рылин Антон Григорьевич
Рождение ребёнка
1744
Отец ребёнка: Рылин Антон Григорьевич
Рождение ребёнка
1752
Дочь: Баранова Марфа Антоновна
Отец ребёнка: Рылин Антон Григорьевич
Рождение ребёнка
1757
Сын: Рылин Ефим Антонович
Отец ребёнка: Рылин Антон Григорьевич
Рождение ребёнка
1758
Дочь: Рылина Евдокия Антоновна
Отец ребёнка: Рылин Антон Григорьевич
Рождение ребёнка
1760
Дочь: Рылина Анастасия Антоновна
Отец ребёнка: Рылин Антон Григорьевич
Рождение ребёнка
1764
Дочь: Цуканова Мария Антоновна
Отец ребёнка: Рылин Антон Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1780