Брусянцев Варсонофий (Варфоломей) Лаврентьевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1880
Дата смертиПосле 1912
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880
Отец: Брусянцев Лаврентий Максимович
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1895
Рождение ребёнка
10.01.1898 ст.
Сын: Брусянцев Михаил Варфоломеевич
Мать ребёнка: Брусянцева (Сёмина) Домна Архиповна
№-1м
Рождение ребёнка
02.10.1906 ст.
Дочь: (Брусянцева) Пелагея Варфоломеевна
Мать ребёнка: Брусянцева (Сёмина) Домна Архиповна
Троицкая церковь, запись №-36ж
Рождение ребёнка
07.01.1909 ст.
Сын: Брусянцев Михаил Варфоломеевич
Мать ребёнка: Брусянцева (Сёмина) Домна Архиповна
Троицкая церковь, запись №-2м
Рождение ребёнка
26.04.1912 ст.
Дочь: (Брусянцева) Ирина
Мать ребёнка: Брусянцева (Сёмина) Домна Архиповна
Троицкая церковь, запись №-20ж
Смерть
После 1912