Брусянцев Варсонофий (Варфоломей) Лаврентьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Брусянцев Варсонофий (Варфоломей) Лаврентьевич

Место рождения

Самара, Самара, Самарская область

Дата рождения

Около 1880

Дата смерти

После 1912

Пол

Мужской

Добавил:

MV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880

Отец: Брусянцев Лаврентий Максимович

Мать: не указана

Самара, Самара, Самарская область
Бракосочетание
До 1895

Жена: Брусянцева (Сёмина) Домна Архиповна

Рождение ребёнка
10.01.1898 ст.

Сын: Брусянцев Михаил Варфоломеевич

Мать ребёнка: Брусянцева (Сёмина) Домна Архиповна

Русские Липяги, Воскресенская волость, Самарский уезд
№-1м
Рождение ребёнка
02.10.1906 ст.

Дочь: (Брусянцева) Пелагея Варфоломеевна

Мать ребёнка: Брусянцева (Сёмина) Домна Архиповна

Русские Липяги, Воскресенская волость, Самарский уезд
Троицкая церковь, запись №-36ж
Рождение ребёнка
07.01.1909 ст.

Сын: Брусянцев Михаил Варфоломеевич

Мать ребёнка: Брусянцева (Сёмина) Домна Архиповна

Русские Липяги, Воскресенская волость, Самарский уезд
Троицкая церковь, запись №-2м
Рождение ребёнка
26.04.1912 ст.

Дочь: (Брусянцева) Ирина

Мать ребёнка: Брусянцева (Сёмина) Домна Архиповна

Русские Липяги, Воскресенская волость, Самарский уезд
Троицкая церковь, запись №-20ж
Смерть
После 1912

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