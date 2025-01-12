Замараева Татьяна Михайлова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Михаил
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1826
Сын: Замараев Григорий Димитриевич
Отец ребёнка: Замараев Димитрий Васильев
Упоминание
01.?.1833
Родила дочь Ольгу ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №3, дело №446, стр. 238
Рождение ребёнка
01.07.1833
Дочь: Замараева Ольга Дмтриевна
Отец ребёнка: Замараев Димитрий Васильев
ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №3, дело №446, стр. 238 перваго числа тыредцкой де рѣвнижашнаго дмитрия васильева Замарова и за конной и законной жены его Татьяны Михаиловой роди лась доч... Показать все
Смерть
Неизвестно