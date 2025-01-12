Замараева Татьяна Михайлова Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиЗамараева Татьяна Михайлова

Замараева Татьяна Михайлова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Михаил

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Замараев Димитрий Васильев

Рождение ребёнка
Около 1826

Сын: Замараев Григорий Димитриевич

Отец ребёнка: Замараев Димитрий Васильев

Тыреть 2-я, Заларинский муниципальный район, Иркутская область
Упоминание
01.?.1833
Родила дочь Ольгу ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №3, дело №446, стр. 238
Рождение ребёнка
01.07.1833

Дочь: Замараева Ольга Дмтриевна

Отец ребёнка: Замараев Димитрий Васильев

Тыреть 2-я, Заларинский муниципальный район, Иркутская область
ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №3, дело №446, стр. 238 перваго числа тыредцкой де рѣвнижашнаго дмитрия васильева Замарова и за конной и законной жены его Татьяны Михаиловой роди лась доч... Показать все
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.