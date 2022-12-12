Вильщук (Первушина) Вера Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вильщук (Первушина) Вера Павловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Первушин Павел Федорович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.10.1926

Сын: Вильщук Вячеслав Захарович

Отец ребёнка: Вильщук Захарий Мартынович

Славгород, город Славгород, Алтайский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Семченко Софья Захаровна

Отец ребёнка: Вильщук Захарий Мартынович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вильщук Захарий Мартынович

Смерть
Неизвестно
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