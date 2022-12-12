Вильщук (Первушина) Вера Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Первушин Павел Федорович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.10.1926
Сын: Вильщук Вячеслав Захарович
Отец ребёнка: Вильщук Захарий Мартынович
Славгород, город Славгород, Алтайский край
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Семченко Софья Захаровна
Отец ребёнка: Вильщук Захарий Мартынович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно