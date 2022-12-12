Чужавко Александр Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чужавко Александр Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1932

Дата смерти

2012

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

КВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1932

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.04.1961

Сын: Чужавко Александр Александрович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Минск, Минск
Рождение ребёнка
15.09.1968

Сын: Чужавко Андрей Александрович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Минск, Минск
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
2012
Минск, Минск
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