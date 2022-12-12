Чужавко Александр Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1932
Дата смерти2012
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1932
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.04.1961
Сын: Чужавко Александр Александрович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
15.09.1968
Сын: Чужавко Андрей Александрович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
2012