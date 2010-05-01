Хасанова (Арабьян) Мария Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хасанова (Арабьян) Мария Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

?.05.2010

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

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Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.02.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хасанов Явдат Харрасович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хасанов Явдат Харрасович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хасанов Явдат Харрасович

Смерть
?.05.2010
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