Дюкова (Пимнева) Таисия Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.06.1971
Сын: Дюков Владимир Геннадьевич
Отец ребёнка: Дюков Геннадий Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кутырева Татьяна Геннадьевна
Отец ребёнка: Дюков Геннадий Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Дюков Геннадий Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Петрова Ирина Геннадьевна
Отец ребёнка: Дюков Геннадий Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дюков Василий Геннадьевич
Отец ребёнка: Дюков Геннадий Васильевич
Смерть
Неизвестно