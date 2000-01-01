Дюкова (Пимнева) Таисия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дюкова (Пимнева) Таисия Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.06.1971

Сын: Дюков Владимир Геннадьевич

Отец ребёнка: Дюков Геннадий Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кутырева Татьяна Геннадьевна

Отец ребёнка: Дюков Геннадий Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дюков Виктор Геннадьевич

Отец ребёнка: Дюков Геннадий Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Петрова Ирина Геннадьевна

Отец ребёнка: Дюков Геннадий Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дюков Василий Геннадьевич

Отец ребёнка: Дюков Геннадий Васильевич

Смерть
Неизвестно
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