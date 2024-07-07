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Щелков Дмитрий Яковлев

Место рождения

Вадинск, Вадинский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

1832

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: Щелков Яков Яковлев

Мать: Щелкова Елена Алексеева-

Вадинск, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Щелкова Марья Алексеева

Рождение ребёнка
1854

Сын: Щелков Михаил Дмитриев

Мать ребёнка: Щелкова Марья Алексеева

Вадинск, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1857

Дочь: (Щелкова) Домна Дмитриева

Мать ребёнка: Щелкова Марья Алексеева

Вадинск, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
Неизвестно

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