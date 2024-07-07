Щелков Дмитрий Яковлев
Место рождения
Дата рождения1832
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Отец: Щелков Яков Яковлев
Мать: Щелкова Елена Алексеева-
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Щелкова Марья Алексеева
Рождение ребёнка
1854
Мать ребёнка: Щелкова Марья Алексеева
Рождение ребёнка
1857
Дочь: (Щелкова) Домна Дмитриева
Мать ребёнка: Щелкова Марья Алексеева
Смерть
Неизвестно