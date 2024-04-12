Соловьёва (Саенко) Елена Николаевна
Место рождения
Дата рождения21.04.1908
Дата смерти24.05.1990
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.04.1908
Отец: Саенко Николай
Рождение ребёнка
22.08.1931
Отец ребёнка: Соловьёв Игорь Алексеевич
Рождение ребёнка
1936
Сын: Соловьев Владимир Игоревич
Отец ребёнка: Соловьёв Игорь Алексеевич
Рождение ребёнка
13.05.1941
Дочь: Ащеулова Людмила Игоревна
Отец ребёнка: Соловьёв Игорь Алексеевич
Смерть
24.05.1990