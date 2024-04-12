Соловьёва (Саенко) Елена Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соловьёва (Саенко) Елена Николаевна

Место рождения

Валки, Харківська область

Дата рождения

21.04.1908

Дата смерти

24.05.1990

Пол

Женский

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.04.1908

Отец: Саенко Николай

Мать: не указана

Валки, Харківська область
Рождение ребёнка
22.08.1931

Сын: Соловьёв Вадим Игоревич

Отец ребёнка: Соловьёв Игорь Алексеевич

Чугуев, Харківська область
Рождение ребёнка
1936

Сын: Соловьев Владимир Игоревич

Отец ребёнка: Соловьёв Игорь Алексеевич

Чугуев, Харківська область
Рождение ребёнка
13.05.1941

Дочь: Ащеулова Людмила Игоревна

Отец ребёнка: Соловьёв Игорь Алексеевич

Чугуев, Харківська область
Смерть
24.05.1990
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