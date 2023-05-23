(Бровкина) Прасковья Порфириевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Бровкина) Прасковья Порфириевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.11.1932

Пол

Женский

Добавил:

ДЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1932

Отец: Бровкин Порфирий Савватеевич

Мать: Бровкина Варвара Дмитриевна

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