Соколова (Суркова) Нина Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.01.1951
Дата смерти01.12.2010
ПолЖенский
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1951
Отец: Сурков Андрей Сергеевич
Рождение ребёнка
07.04.1973
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Козлов Владимир Михайлович
Рождение ребёнка
21.04.1991
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
01.12.2010
Похороны
Неизвестно
Бараново Сосновский район Нижегородская область