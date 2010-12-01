Соколова (Суркова) Нина Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСоколова (Суркова) Нина Андреевна

Соколова (Суркова) Нина Андреевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.01.1951

Дата смерти

01.12.2010

Пол

Женский

Отец

Мать

1922 г.р.

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1951

Отец: Сурков Андрей Сергеевич

Мать: Суркова Серафима Ивановна

Рождение ребёнка
07.04.1973

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Козлов Владимир Михайлович

Рождение ребёнка
21.04.1991

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
01.12.2010
Похороны
Неизвестно
Бараново Сосновский район Нижегородская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close