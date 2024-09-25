Рыбакова (Пасюк) Варвара Кузьминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРыбакова (Пасюк) Варвара Кузьминична

Рыбакова (Пасюк) Варвара Кузьминична

Место рождения

с. Автуничи черниговская область Городнянский район

Дата рождения

09.12.1928

Дата смерти

06.11.1988

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1926 г.р.

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.12.1928

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рыбаков Николай Спиридонович

Рождение ребёнка
28.04.1951

Дочь: Быкова (Рыбакова) Александра Николаевна

Отец ребёнка: Рыбаков Николай Спиридонович

Смерть
06.11.1988

Мы используем куки для улучшения работы сайта.