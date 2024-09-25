Рыбакова (Пасюк) Варвара Кузьминична
Место рожденияс. Автуничи черниговская область Городнянский район
Дата рождения09.12.1928
Дата смерти06.11.1988
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.12.1928
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.04.1951
Дочь: Быкова (Рыбакова) Александра Николаевна
Отец ребёнка: Рыбаков Николай Спиридонович
Смерть
06.11.1988