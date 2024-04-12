Бастрыкина Екатерина Нассоновна
Место рождения
Дата рождения1743
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743
Рождение ребёнка
1743
Сын: Бастрыкин Мартын Ермилович
Отец ребёнка: Бастрыкин Ермил Ерофеевич
Рождение ребёнка
1754
Отец ребёнка: Бастрыкин Ермил Ерофеевич
Рождение ребёнка
1755
Сын: Бастрыкин (рекрут С 1772) Филипп Ермилович
Отец ребёнка: Бастрыкин Ермил Ерофеевич
Рождение ребёнка
1768
Дочь: Анна Ермиловна
Отец ребёнка: Бастрыкин Ермил Ерофеевич
Рождение ребёнка
1770
Дочь: Прасковья Ермиловна
Отец ребёнка: Бастрыкин Ермил Ерофеевич
Рождение ребёнка
1773
Сын: Бастрыкин Филипп Ермилович
Отец ребёнка: Бастрыкин Ермил Ерофеевич
Смерть
Неизвестно