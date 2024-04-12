Бастрыкина Екатерина Нассоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бастрыкина Екатерина Нассоновна

Место рождения

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1743

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743

Отец: не указан

Мать: не указана

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1743

Сын: Бастрыкин Мартын Ермилович

Отец ребёнка: Бастрыкин Ермил Ерофеевич

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1754

Сын: Бастрыкин Ефим Ермилович

Отец ребёнка: Бастрыкин Ермил Ерофеевич

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1755

Сын: Бастрыкин (рекрут С 1772) Филипп Ермилович

Отец ребёнка: Бастрыкин Ермил Ерофеевич

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1768

Дочь: Анна Ермиловна

Отец ребёнка: Бастрыкин Ермил Ерофеевич

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1770

Дочь: Прасковья Ермиловна

Отец ребёнка: Бастрыкин Ермил Ерофеевич

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1773

Сын: Бастрыкин Филипп Ермилович

Отец ребёнка: Бастрыкин Ермил Ерофеевич

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно
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