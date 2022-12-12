Устюжанина (Голубина) Анна Трофимовна
Место рождения
Дата рождения02.08.1900
Дата смерти02.04.1992
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1900
Отец: Голубин Трофим Павлович
Мать: Голубина Елена Даниловна
Бракосочетание
26.01.1918
Ур-Бедари, Гурьевский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
05.01.1921
Сын: Устюжанин Леонид
Отец ребёнка: Устюжанин Иван Васильевич
Рождение ребёнка
16.08.1924
Сын: Устюжанин Николай
Отец ребёнка: Устюжанин Иван Васильевич
Рождение ребёнка
10.06.1927
Дочь: Матвеева Таисия
Отец ребёнка: Устюжанин Иван Васильевич
Рождение ребёнка
08.04.1932
Сын: Устюжанин Василий
Отец ребёнка: Устюжанин Иван Васильевич
Рождение ребёнка
01.12.1935
Сын: Устюжанин Анатолий
Отец ребёнка: Устюжанин Иван Васильевич
Рождение ребёнка
20.10.1938
Сын: Устюжанин Юрий
Отец ребёнка: Устюжанин Иван Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Устюжанин Иван Васильевич
Смерть
02.04.1992