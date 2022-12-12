Устюжанина (Голубина) Анна Трофимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Устюжанина (Голубина) Анна Трофимовна

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Место рождения

Грамотеино, город областного подчинения Белово, Кемеровская область

Дата рождения

02.08.1900

Дата смерти

02.04.1992

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1900

Отец: Голубин Трофим Павлович

Мать: Голубина Елена Даниловна

Грамотеино, город областного подчинения Белово, Кемеровская область
Бракосочетание
26.01.1918

Муж: Устюжанин Иван Васильевич

Ур-Бедари, Гурьевский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
05.01.1921

Сын: Устюжанин Леонид

Отец ребёнка: Устюжанин Иван Васильевич

Устюжанино, Ленинск-Кузнецкий муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
16.08.1924

Сын: Устюжанин Николай

Отец ребёнка: Устюжанин Иван Васильевич

Устюжанино, Ленинск-Кузнецкий муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
10.06.1927

Дочь: Матвеева Таисия

Отец ребёнка: Устюжанин Иван Васильевич

Устюжанино, Ленинск-Кузнецкий муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
08.04.1932

Сын: Устюжанин Василий

Отец ребёнка: Устюжанин Иван Васильевич

Устюжанино, Ленинск-Кузнецкий муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
01.12.1935

Сын: Устюжанин Анатолий

Отец ребёнка: Устюжанин Иван Васильевич

Белово, Беловский, Кемеровская область
Рождение ребёнка
20.10.1938

Сын: Устюжанин Юрий

Отец ребёнка: Устюжанин Иван Васильевич

Белово, Беловский, Кемеровская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Устюжанин Иван Васильевич

Смерть
02.04.1992
Белово, Беловский, Кемеровская область
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