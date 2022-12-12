Блажилин Михаил Евгеньевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.11.1955
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.1955
Рождение ребёнка
01.07.1983
Дочь: Блажилина Екатерина Михайловна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
30.08.1991
Сын: Блажилин Степан Михайлович
Мать ребёнка: Лобацевич Елена Игоревна
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
Неизвестно