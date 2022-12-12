Блажилин Михаил Евгеньевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Блажилин Михаил Евгеньевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.11.1955

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.1955

Отец: Блажилин Евгений Михайлович

Мать: Блажилина Вера Константиновна

Рождение ребёнка
01.07.1983

Дочь: Блажилина Екатерина Михайловна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
30.08.1991

Сын: Блажилин Степан Михайлович

Мать ребёнка: Лобацевич Елена Игоревна

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
Неизвестно
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