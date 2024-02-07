Маврин Александр Еремеевич
Место рожденияд. Удога, Чериковский район, Могилевская область, БССР
Дата рождения1922
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1948
Сын: Маврин Петр Александрович
Мать ребёнка: (Поворова) Мария Фоминична
Рождение ребёнка
1950
Сын: Маврин Иван Александрович
Мать ребёнка: (Поворова) Мария Фоминична
Рождение ребёнка
23.10.1953
Дочь: (Маврина) Людмила Александровна
Мать ребёнка: (Поворова) Мария Фоминична
Смерть
Неизвестно