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Маврин Александр Еремеевич

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Место рождения

д. Удога, Чериковский район, Могилевская область, БССР

Дата рождения

1922

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Поворова) Мария Фоминична

Рождение ребёнка
1948

Сын: Маврин Петр Александрович

Мать ребёнка: (Поворова) Мария Фоминична

Рождение ребёнка
1950

Сын: Маврин Иван Александрович

Мать ребёнка: (Поворова) Мария Фоминична

Рождение ребёнка
23.10.1953

Дочь: (Маврина) Людмила Александровна

Мать ребёнка: (Поворова) Мария Фоминична

Смерть
Неизвестно

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