Мерк (Merck) Иоганнес Георг (Joannes Georgius) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мерк (Merck) Иоганнес Георг (Joannes Georgius)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

06.03.1736

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мерк Георг

Мать: Шнеллер Маргарета

Бракосочетание
07.11.1701

Жена: Эйнхорн Барбара

Шёненбург, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Рождение ребёнка
07.10.1708

Дочь: Мерк Мария Барбара

Мать ребёнка: Эйнхорн Барбара

Шёненбург, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Смерть
06.03.1736
Шёненбург, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Похороны
07.03.1736
Шёненбург, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
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