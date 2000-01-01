Мерк (Merck) Иоганнес Георг (Joannes Georgius)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти06.03.1736
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Мерк Георг
Мать: Шнеллер Маргарета
Бракосочетание
07.11.1701
Жена: Эйнхорн Барбара
Шёненбург, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Рождение ребёнка
07.10.1708
Дочь: Мерк Мария Барбара
Мать ребёнка: Эйнхорн Барбара
Шёненбург, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Смерть
06.03.1736
Шёненбург, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Похороны
07.03.1736
Шёненбург, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция