Ложкина Л Александра (2 жена) Михайлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ложкина Л Александра (2 жена) Михайлова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1851

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1837 г.р.

Дети

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1851

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
13.02.1883 ст.

Муж: Ложкин Л Василий Васильев

Покровское, Нижне-Нейская волость, Макарьевский уезд
56-6-117 л2
Рождение ребёнка
11.12.1893 ст.

Дочь: Ложкина Л Аполлинария Васильева

Отец ребёнка: Ложкин Л Василий Васильев

Селище, Макарьевский муниципальный район, Костромская область
Смерть
Неизвестно

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