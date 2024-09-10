Ложкина Л Александра (2 жена) Михайлова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1851
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1851
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
13.02.1883 ст.
Покровское, Нижне-Нейская волость, Макарьевский уезд
56-6-117 л2
Рождение ребёнка
11.12.1893 ст.
Дочь: Ложкина Л Аполлинария Васильева
Отец ребёнка: Ложкин Л Василий Васильев
Селище, Макарьевский муниципальный район, Костромская область
Смерть
Неизвестно