Меринов Харитон — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Меринов Харитон

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1769 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1769

Дочь: Меринова Мария Егоровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1772

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Нежданово, Советский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Меринов Абросий Егорович

Мать ребёнка: не указана

Нежданово, Советский муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно
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