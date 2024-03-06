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Krawiec Pesach
Krawiec Pesach
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1933
Дата смерти
1942
Пол
Мужской
Отец
Krawiec Moisey
1905 г.р.
Мать
(London) Frida
Около 1910 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1933
Отец:
Krawiec Moisey
Мать:
Frida
Смерть
1942
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