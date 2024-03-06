Krawiec Pesach — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Krawiec Pesach

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1933

Дата смерти

1942

Пол

Мужской

Отец

1905 г.р.

Мать

Около 1910 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1933

Отец: Krawiec Moisey

Мать: Frida

Смерть
1942
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