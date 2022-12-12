Медведев Ларион Алексеев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1780
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1780
Отец: Медведев Алексей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1803
Дочь: Трифонова (матвеева) Наталья Ларионова
Мать ребёнка: Медведева Евдокия
Рождение ребёнка
Вычислено 1806
Дочь: Тихонова Устинья Ларионова
Мать ребёнка: Медведева Евдокия
Рождение ребёнка
Вычислено 1806
Мать ребёнка: Медведева Евдокия
Рождение ребёнка
Вычислено 1811
Мать ребёнка: Медведева Евдокия
Рождение ребёнка
05.12.1815
Дочь: Хвостова Анна Ларионова
Мать ребёнка: Медведева Евдокия
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Дарья Ларионова
Мать ребёнка: Медведева Евдокия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Медведева Евдокия
Смерть
Неизвестно