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Медведев Ларион Алексеев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1780

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1780

Отец: Медведев Алексей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1803

Дочь: Трифонова (матвеева) Наталья Ларионова

Мать ребёнка: Медведева Евдокия

Рождение ребёнка
Вычислено 1806

Дочь: Тихонова Устинья Ларионова

Мать ребёнка: Медведева Евдокия

Рождение ребёнка
Вычислено 1806

Сын: Медведев Павел Ларионов

Мать ребёнка: Медведева Евдокия

Рождение ребёнка
Вычислено 1811

Сын: Медведев Матвей Ларионов

Мать ребёнка: Медведева Евдокия

Рождение ребёнка
05.12.1815

Дочь: Хвостова Анна Ларионова

Мать ребёнка: Медведева Евдокия

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1819

Дочь: Дарья Ларионова

Мать ребёнка: Медведева Евдокия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Медведева Евдокия

Смерть
Неизвестно
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