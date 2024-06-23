Кутергин Гавриил Евплович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1822
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1822
Отец: Кутергин Евпл Иовлевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кутергин Федор Гаврилович
Мать ребёнка: Кутергина (Смирнова) Феодосия Тимофеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кутергин Кирилл Гаврилович
Мать ребёнка: Кутергина (Смирнова) Феодосия Тимофеевна
Бракосочетание
08.02.1851 ст.
Рождение ребёнка
16.05.1865 ст.
Сын: Кутергин Константин Гаврилович
Мать ребёнка: Кутергина (Смирнова) Феодосия Тимофеевна
Рождение ребёнка
30.08.1868 ст.
Дочь: Кутергина Марфа Гавриловна
Мать ребёнка: Кутергина (Смирнова) Феодосия Тимофеевна
Рождение ребёнка
30.08.1868 ст.
Дочь: Кутергина Елизавета Гавриловна
Мать ребёнка: Кутергина (Смирнова) Феодосия Тимофеевна
Рождение ребёнка
13.08.1870 ст.
Сын: Кутергин Демид Гаврилович
Мать ребёнка: Кутергина (Смирнова) Феодосия Тимофеевна
Смерть
Неизвестно