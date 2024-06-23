Кутергин Гавриил Евплович Около 1822 — найти родственников по фамилии на Familio
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Кутергин Гавриил Евплович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1822

Отец: Кутергин Евпл Иовлевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кутергин Федор Гаврилович

Мать ребёнка: Кутергина (Смирнова) Феодосия Тимофеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кутергин Кирилл Гаврилович

Мать ребёнка: Кутергина (Смирнова) Феодосия Тимофеевна

Бракосочетание
08.02.1851 ст.

Жена: Кутергина (Смирнова) Феодосия Тимофеевна

Рождение ребёнка
16.05.1865 ст.

Сын: Кутергин Константин Гаврилович

Мать ребёнка: Кутергина (Смирнова) Феодосия Тимофеевна

Рождение ребёнка
30.08.1868 ст.

Дочь: Кутергина Марфа Гавриловна

Мать ребёнка: Кутергина (Смирнова) Феодосия Тимофеевна

Рождение ребёнка
30.08.1868 ст.

Дочь: Кутергина Елизавета Гавриловна

Мать ребёнка: Кутергина (Смирнова) Феодосия Тимофеевна

Рождение ребёнка
13.08.1870 ст.

Сын: Кутергин Демид Гаврилович

Мать ребёнка: Кутергина (Смирнова) Феодосия Тимофеевна

Смерть
Неизвестно

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