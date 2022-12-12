Волков Александр Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.02.1931
Дата смерти03.06.1989
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1931
Отец: Волков Николай Яковлевич
Мать: Волкова Клавдия
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Паршуткина ?
Мать ребёнка: Волкова Александра Фоминична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Волков ?
Мать ребёнка: Волкова Александра Фоминична
Смерть
03.06.1989
Похороны
Неизвестно
Долгопрудный, Долгопрудный, Московская область