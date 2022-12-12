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Волков Александр Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.02.1931

Дата смерти

03.06.1989

Пол

Мужской

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1931

Отец: Волков Николай Яковлевич

Мать: Волкова Клавдия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Волкова Александра Фоминична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Паршуткина ?

Мать ребёнка: Волкова Александра Фоминична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Волков ?

Мать ребёнка: Волкова Александра Фоминична

Смерть
03.06.1989
Похороны
Неизвестно
Долгопрудный, Долгопрудный, Московская область
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