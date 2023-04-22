Саитгалиева Фархиямал Саяфетдин кызы — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Саитгалиева Фархиямал Саяфетдин кызы

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ситгалиев Мужаит Валиша улы

Рождение ребёнка
1942

Дочь: Саитгалиев Азиф Мужаит улы

Отец ребёнка: Ситгалиев Мужаит Валиша улы

Наратасты, Шаранский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1946

Сын: Саитгалиев Асгат Мужаит улы

Отец ребёнка: Ситгалиев Мужаит Валиша улы

Рождение ребёнка
1950

Дочь: Янгирова (Саитгалиева) Флюра Мужаит кызы

Отец ребёнка: Ситгалиев Мужаит Валиша улы

Наратасты, Шаранский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно

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