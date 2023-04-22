Саитгалиева Фархиямал Саяфетдин кызы
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1942
Дочь: Саитгалиев Азиф Мужаит улы
Отец ребёнка: Ситгалиев Мужаит Валиша улы
Рождение ребёнка
1946
Сын: Саитгалиев Асгат Мужаит улы
Отец ребёнка: Ситгалиев Мужаит Валиша улы
Рождение ребёнка
1950
Дочь: Янгирова (Саитгалиева) Флюра Мужаит кызы
Отец ребёнка: Ситгалиев Мужаит Валиша улы
Смерть
Неизвестно