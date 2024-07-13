Долгушин Николай Сергеевич
Место рождения
Дата рождения28.11.1924
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1924
Отец: Долгушин Сергей Яковлевич
Мать: Шачкова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Еще 5 детей
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Долгушина Надежда Николаевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Долгушина Татьяна Николаевна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно