Долгушин Николай Сергеевич 28.11.1924 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиДолгушин Николай Сергеевич

Долгушин Николай Сергеевич

Место рождения

Заястребье, Судогодский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

28.11.1924

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1924

Отец: Долгушин Сергей Яковлевич

Мать: Шачкова Анна Ивановна

Заястребье, Судогодский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Еще 5 детей

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Долгушина Надежда Николаевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Долгушина Татьяна Николаевна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.