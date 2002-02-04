Сычев Андрей Викторович
Место рождения
Дата рождения25.11.1970
Дата смерти04.02.2002
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1970
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.09.1993
Дочь: Сычева Татьяна Андреевна
Мать ребёнка: Сычева Наталья Константиновна
Рождение ребёнка
13.04.1999
Дочь: Сычева Екатерина Андреевна
Мать ребёнка: Сычева Наталья Константиновна
Смерть
04.02.2002