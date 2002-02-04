Сычев Андрей Викторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сычев Андрей Викторович

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Место рождения

Челябинск, Челябинский, Челябинская область

Дата рождения

25.11.1970

Дата смерти

04.02.2002

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1970

Отец: не указан

Мать: не указана

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Рождение ребёнка
03.09.1993

Дочь: Сычева Татьяна Андреевна

Мать ребёнка: Сычева Наталья Константиновна

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Рождение ребёнка
13.04.1999

Дочь: Сычева Екатерина Андреевна

Мать ребёнка: Сычева Наталья Константиновна

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Смерть
04.02.2002
Челябинск, Челябинский, Челябинская область
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