Ханин Андрей Николаевич
Место рождения
Дата рождения30.08.1904
ПолМужской
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.1904
Рождение ребёнка
Около 1938
Мать ребёнка: Ханина Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ханина Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ханина Мария
Работа или профессия
Неизвестно