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Ханин Андрей Николаевич

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Место рождения

Клишино, Льговский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

30.08.1904

Пол

Мужской

Отец

Мать

1873 г.р.

Дети

Около 1938 г.р.
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Добавил:

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Место
Комментарий
Рождение
30.08.1904

Отец: Ханин Николай Кириллович

Мать: Ханина Матрёна Алексеевна

Клишино, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
Около 1938

Сын: Ханин Николай Андреевич

Мать ребёнка: Ханина Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ханина Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ханина Мария

Работа или профессия
Неизвестно
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