Целищев Иван Фомин
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1705 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1705 ст.
Отец: Целищев Фома Тимофеевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1721 ст.
Мать ребёнка: Малышева Марья Григорьевна
Рождение ребёнка
Вычислено 1728 ст.
Мать ребёнка: Малышева Марья Григорьевна
Рождение ребёнка
Вычислено 1736 ст.
Мать ребёнка: Малышева Марья Григорьевна
Рождение ребёнка
Вычислено 1738 ст.
Мать ребёнка: Малышева Марья Григорьевна
Рождение ребёнка
Вычислено 1739 ст.
Дочь: Целищева Ксения Ивановна
Мать ребёнка: Малышева Марья Григорьевна
Рождение ребёнка
Вычислено 1741 ст.
Мать ребёнка: Малышева Марья Григорьевна
Смерть
Неизвестно