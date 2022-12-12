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Целищев Иван Фомин

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Место рождения

Большие Гари, Оричевский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Вычислено 1705 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Вычислено 1721 г.р.
Вычислено 1728 г.р.
Вычислено 1736 г.р.
Вычислено 1738 г.р.
Вычислено 1739 г.р.
Вычислено 1741 г.р.

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1705 ст.

Отец: Целищев Фома Тимофеевич

Мать: не указана

Большие Гари, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1721 ст.

Сын: Целищев Фёдор Иванович

Мать ребёнка: Малышева Марья Григорьевна

Большие Гари, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1728 ст.

Сын: Целищев Сергей Иванович

Мать ребёнка: Малышева Марья Григорьевна

Большие Гари, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1736 ст.

Сын: Целищев Алексей Иванович

Мать ребёнка: Малышева Марья Григорьевна

Большие Гари, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1738 ст.

Сын: Целищев Ефим Иванович

Мать ребёнка: Малышева Марья Григорьевна

Большие Гари, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1739 ст.

Дочь: Целищева Ксения Ивановна

Мать ребёнка: Малышева Марья Григорьевна

Большие Гари, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1741 ст.

Сын: Целищев Михаил Иванович

Мать ребёнка: Малышева Марья Григорьевна

Большие Гари, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно
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