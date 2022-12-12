Кочергина (Лапина) Ольга Марковна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: Лапин Марк Митов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.02.1909 ст.
Сын: Кочергин Федор Ильич
Отец ребёнка: Кочергин Илья Никанорович
п.Зубарево, Косолаповская воловсь, Уржумский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
26.11.1913 ст.
Отец ребёнка: Кочергин Илья Никанорович
Рождение ребёнка
16.05.1917
Отец ребёнка: Кочергин Илья Никанорович
Бракосочетание
Неизвестно