Кочергина (Лапина) Ольга Марковна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кочергина (Лапина) Ольга Марковна

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Место рождения

Малое Онучино, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Лапин Марк Митов

Мать: не указана

Малое Онучино, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
11.02.1909 ст.

Сын: Кочергин Федор Ильич

Отец ребёнка: Кочергин Илья Никанорович

п.Зубарево, Косолаповская воловсь, Уржумский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
26.11.1913 ст.

Сын: Кочергин Филарет Ильич

Отец ребёнка: Кочергин Илья Никанорович

Рождение ребёнка
16.05.1917

Сын: Кочергин Степан Ильич

Отец ребёнка: Кочергин Илья Никанорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кочергин Илья Никанорович

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