Шаклеина-Мать Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шаклеина-Мать Екатерина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.01.1987

Пол

Женский

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1987

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.12.2012

Дочь: Ильина Юлиана-Ульяна Александровна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
01.03.2018

Сын: Ильин Макар Александрович

Отец ребёнка: Ильин Александр Владимирович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ильин Александр Владимирович

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