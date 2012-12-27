Шаклеина-Мать Екатерина
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.01.1987
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1987
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.12.2012
Дочь: Ильина Юлиана-Ульяна Александровна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
01.03.2018
Сын: Ильин Макар Александрович
Отец ребёнка: Ильин Александр Владимирович
Бракосочетание
Неизвестно