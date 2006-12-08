Творьянович Владимир Алексеевич
Место рожденияИркутск, Россия
Дата рождения25.07.1947
Дата смерти08.12.2006
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1947
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
25.01.1973
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
03.02.1975
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
08.12.2006