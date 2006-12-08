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Творьянович Владимир Алексеевич

Место рождения

Иркутск, Россия

Дата рождения

25.07.1947

Дата смерти

08.12.2006

Пол

Мужской

Отец

1898 г.р.

Мать

1922 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1947

Отец: Творъянович Алекс. Иванович

Мать: Творьянович Мария Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
25.01.1973

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
03.02.1975

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
08.12.2006

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